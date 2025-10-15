Concerti ' Candlelight' a Catania ad ottobre e novembre

A ottobre e novembre, proseguono nella città di Catania gli appuntamenti con Candlelight, intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica. Fever presenta un calendario speciale di serate a lume di candela, in una location unica ed esclusiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

