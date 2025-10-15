Con PPP Un segreto italiano Carlo Lucarelli omaggia Pier Paolo Pasolini alla Sala Granturismo

A cinquant’anni esatti dalla tragica morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta all’Idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975, Riccione Teatro ricorda il grande scrittore e regista con uno spettacolo originale scritto e interpretato da Carlo Lucarelli, con l’accompagnamento musicale di Elena Pau (voce) e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

