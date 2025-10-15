Con PPP Un segreto italiano Carlo Lucarelli omaggia Pier Paolo Pasolini alla Sala Granturismo
A cinquant’anni esatti dalla tragica morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta all’Idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975, Riccione Teatro ricorda il grande scrittore e regista con uno spettacolo originale scritto e interpretato da Carlo Lucarelli, con l’accompagnamento musicale di Elena Pau (voce) e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Solo Maiale Italiano selezionato con cura maniacale e un blend segreto di spezie naturali. Niente precotture, NO CONSERVANTI aggiunti, solo il sapore che sprigiona dopo una cottura lenta e autentica di 2 ore. Il Tocco Gourmet di The Butcher: Provalo con - facebook.com Vai su Facebook
Riccione: “PPP. Un segreto italiano”, Carlo Lucarelli omaggia Pier Paolo Pasolini - A cinquant’anni esatti dalla tragica morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta all’Idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975, Riccione Teatro ricorda il grande ... Riporta chiamamicitta.it
Camilla, 'il segreto del matrimonio con Carlo? Siamo amici' - Le immagini della visita in Italia di re Carlo III e della regina Camilla, interpretata finora alla stregua di un successo, conquistano oggi spazio anche sulle prime pagine di giornali britannici ... Si legge su ansa.it