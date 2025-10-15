Con l’età mi stanno crescendo peli ovunque Petto mento… E sono lunghi come il mio dito mignolo | il video di Heidi Klum è virale

“ Con l’età mi stanno crescendo peli ovunque. Petto, mento. e sono lunghi come il mio dito mignolo! ” è una frase che potrebbe essere stata detta da una marea di donne. L’ha detta Heidi Klum che ha 52 anni ed è una delle donne più belle del mondo. Della serie, succede anche a lei o l’ancora più banale ‘una di noi’. Schietta e autoironica, la top model ha mostrato in un video un pelo che le cresciuto sul seno. Perché sì, con l’età aumentano i peli e non solo sul seno. “La causa più comune di irsutismo femminile in età fertile è prevalentemente la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), mentre quando compare in premenopausa o menopausa, la causa è da attribuire alla riduzione degli estrogeni che inducono un aumento nella produzione di ormone luteinizzante (LH), il quale a sua volte stimola la produzione di androgeni, cioè ormoni maschili (testosterone). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

