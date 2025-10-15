Con l' eroina in tasca | spacciatore bloccato dai carabinieri

Lotta allo spaccio, un altro pusher nordafricano è finito nella rete delle forze dell'ordine. Il 10 ottobre i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. E' accusato di detenzione di sostanze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

eroina tasca spacciatore bloccatoCon l'eroina in tasca: spacciatore bloccato dai carabinieri - Il 10 ottobre i militari l'hanno reso inoffensivo dopo una breve fuga a piedi in via Sette Martiri nel popoloso quartiere di Brusegana. Come scrive padovaoggi.it

