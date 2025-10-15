Con l' eroina in tasca | spacciatore bloccato dai carabinieri
Lotta allo spaccio, un altro pusher nordafricano è finito nella rete delle forze dell'ordine. Il 10 ottobre i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. E' accusato di detenzione di sostanze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Ha imprecato in un idioma sconosciuto, la bocca impastata di rabbia e alcool, sputando contro chi gli si faceva da presso. Ha tirato fuori dalla tasca di un giacchino sdrucito e sporco un coltello da cucina dalla lama annerita. Barcollando - facebook.com Vai su Facebook
Con l'eroina in tasca: spacciatore bloccato dai carabinieri - Il 10 ottobre i militari l'hanno reso inoffensivo dopo una breve fuga a piedi in via Sette Martiri nel popoloso quartiere di Brusegana. Come scrive padovaoggi.it
Arrestati tre spacciatori. Sequestrate dosi di cocaina, ketamina, eroina, crack e hashish - Tre spacciatori sono finiti in manette dopo essere stati colti in flagranza di reato. Riporta lanazione.it