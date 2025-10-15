Sta prendendo corpo, per volontà del Pd e di altre componenti della maggioranza su cui si regge il sindaco Beppe Sala, l'idea di assegnare l'Ambrogino d'Oro al capitano - poco coraggioso e molto vanitoso - della Flotilla pro-Hamas. Quella che, tra selfie e proclami, ha tentato in ogni modo di disturbare la trattativa di pace che, piaccia o no, è stata portata a compimento da Trump, con il sostegno fattivo di Giorgia Meloni e di ventidue Stati, Israele e Hamas compresi. Una pace provvisoria, certo, ma che ha fermato i bombardamenti, aperto i corridoi umanitari e restituito venti ostaggi vivi: l'unica vera notizia che i militanti della Flotilla non riescono a digerire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Con la Flotilla no. Vi ridò l'Ambrogino