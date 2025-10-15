Con la Flotilla no Vi ridò l' Ambrogino
Sta prendendo corpo, per volontà del Pd e di altre componenti della maggioranza su cui si regge il sindaco Beppe Sala, l'idea di assegnare l'Ambrogino d'Oro al capitano - poco coraggioso e molto vanitoso - della Flotilla pro-Hamas. Quella che, tra selfie e proclami, ha tentato in ogni modo di disturbare la trattativa di pace che, piaccia o no, è stata portata a compimento da Trump, con il sostegno fattivo di Giorgia Meloni e di ventidue Stati, Israele e Hamas compresi. Una pace provvisoria, certo, ma che ha fermato i bombardamenti, aperto i corridoi umanitari e restituito venti ostaggi vivi: l'unica vera notizia che i militanti della Flotilla non riescono a digerire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"In Italia abbiamo una lunga tradizione di screditamento e criminalizzazione della solidarietà. Demonizzano l'azione popolare dal basso perché è potente, fa una paura incredibile". La Global Sumud Flotilla è stata candidata all’Ambrogino d’oro, il premio che s - facebook.com Vai su Facebook
Cruciani: “La mia amica Annamaria Bernardini de Pace ha detto che se danno l’Ambrogino d’oro alla Flotilla lei restituirà il suo. Io col cazzo che restituisco il mio, lo dessero a chi vogliono, me ne fotto totalmente! Amica mia, hai voluto fare una chiassata dai!” - X Vai su X
Flotilla alza il tiro: no all'intesa. Diffida il governo e sfida Israele - Cade la maschera della Flotilla, il no alla mediazione italiana di fatto è la prova generale di un tentativo di martirio a favore di telecamere. Riporta ilgiornale.it
Perché la Flotilla dice no alla mediazione del governo su Cipro e Pizzaballa. I parlamentari a bordo: «Bisogna aprire i corridoi umanitari» - Da sinistra, in alto in senso orario: Arturo Scotto (Pd); Benedetta Scuderi (Avs); Annalisa Corrado (Pd); Marco Crotti (M5S) Nessuna mediazione: gli aiuti umanitari della Global Sumud Flotilla non ... corriere.it scrive