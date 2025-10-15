Il tasso di indigenza assoluta nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri è salito al 35,2%, mentre è leggermente calato al 6,2% nei nuclei di soli italiani. Stiamo aprendo le porte a chi, invece di pagarci in futuro la previdenza, ha bisogno di assistenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Con gli immigrati importiamo poveri