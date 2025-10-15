Con gli immigrati importiamo poveri
Il tasso di indigenza assoluta nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri è salito al 35,2%, mentre è leggermente calato al 6,2% nei nuclei di soli italiani. Stiamo aprendo le porte a chi, invece di pagarci in futuro la previdenza, ha bisogno di assistenza. 🔗 Leggi su Laverita.info
Argomenti simili trattati di recente
Immigrati: Caritas/Migrantes, 1 straniero su 3 è in povertà assoluta. Cresce il disagio giovanile - Il 35,1% dei cittadini stranieri vive in povertà assoluta (tra i cittadini italiani la percentuale è pari al 7,4%), ossia 1. Scrive agensir.it