Con Ghera öna olta Palosco ha riscoperto la bellezza del passato
L’iniziativa, che ha ospitato L’Eco café, ha riscosso un grande successo. Tra i momenti più apprezzati la sfilata di trattori d’epoca e le dimostrazioni per i più piccoli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Con «Palosco e… ghera öna olta» domenica 5 ottobre il centro storico del paese si è animato con antichi mestieri, laboratori, sfilate e sapori d’un tempo per riscoprire le radici della cultura rurale bergamasca. In piazza era presente anche L’Eco café. Scopri - facebook.com Vai su Facebook
GH’ERA ONA OLTA A LEAT - Venerdì 30 e sabato 1 ottobre mostra mercato delle tradizioni contadine e cena con gli Alpini per al Centro Civico. Si legge su bergamonews.it