ComUnica | cos’è e a cosa serve la piattaforma di scambio scuola-famiglia Le FAQ del Ministero

ComUnica è l’ambiente online messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per gestire in modo centralizzato la comunicazione tra le scuole e le famiglie. Attraverso questa piattaforma è possibile scambiare dati e documenti relativi al percorso scolastico degli studenti, senza dover ricorrere a moduli cartacei o consegne fisiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

