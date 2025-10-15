Comune rischia il default | Nove cani da mantenere ci costano 40mila euro
Mercatino Conca (Pesaro), 15 ottobre 2025 – Il Comune di Mercatino Conca, poco più di 1000 abitanti in provincia di Pesaro Urbino, rischia il default per mantenere nove cani, che gravano sui conti dell’ente per circa 40mila euro l’anno. Un peso insostenibile, al punto da indurre il sindaco Omar Lavanna a chiedere aiuto ad alcuni parlamentari, al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica. Gli animali sono ciò che resta di un allevamento abusivo, creato da una donna siciliana nella casa in cui era andata ad abitare in affitto nel 2021, nel territorio di Mercatino. Inizialmente i cani, di razza pitbull, erano 16, poi quattro sono stati ceduti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
