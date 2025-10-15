Comunali il progetto del centrodestra per vincere e il ruolo dei big Cannizzaro e Scopelliti

A Reggio Calabria non sono ancora scomparsi i manifesti delle regionali ma è già iniziata una nuova campagna elettorale. In realtà, la successione di Palazzo San Giorgio è stata nei pensieri del centrodestra sin dal giorno dopo la rielezione di Giuseppe Falcomatà, poi rivendicata con l'assist. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Caiazzo : 3 milioni ( circa ) di euro per un grande progetto di messa in sicurezza delle strade comunali! Con grande soddisfazione prendiamo atto che, con Decreto Dirigenziale n. 12 del 9.10.2025, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il Co - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, G.Nucera: ‘Occhiuto e il cdx hanno stravinto meritatamente. Ora vincere le comunali a Reggio’ - "Reggio Calabria merita una classe politica di livello ben diverso rispetto alla pessima amministrazione che governa la città da oltre 10 anni, e anche i risultati delle ultime elezioni (europee e reg ... Come scrive citynow.it

Exit poll proiezioni sondaggi Elezioni Comunali 2025/ Risultati: Csx top nei capoluoghi, Cdx punta su Taranto - Tanto i secondi exit poll di giornata quanto le prime proiezioni sui dati reali confermano i risultati delle Elezioni Comunali 2025 nei 4 principali capoluoghi al voto: il Centrosinistra, campo largo ... Segnala ilsussidiario.net

Comunali, il centrodestra stringe sul voto anticipato. Fi: "FdI dica cosa vuole fare" - La paralisi della città in seguito alle inchieste sull'urbanistica, le chat tra amministazione, imprenditori e architetti che continuano a venire allo scoperto mettono sotto una luce sempre più fosca ... Scrive ilgiornale.it