Compro oro fuorilegge sequestrati 30 chili d' oro e due immobili
Una finta attività commerciale, priva delle autorizzazioni di legge, che movimentava metalli preziosi per un valore di oltre centomila euro.Operazione delle Fiamme GialleÈ il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza della compagnia di Città di Castello, che nei giorni scorsi ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Compro oro "fuorilegge", sequestrati trenta chilogrammi di oro e due immobili https://ift.tt/c4NpurA https://ift.tt/OvKgc9f - X Vai su X
Due partiti nazionalisti dichiarati fuorilegge (di Michela A.G. Iaccarino) - facebook.com Vai su Facebook
Compro oro "fuorilegge", sequestrati trenta chilogrammi di oro e due immobili - Clienti anonimi e oro senza provenienza: il rischio riciclaggio ... Riporta perugiatoday.it
“Compro Oro“ abusivo. Sequestrati 30 chili di preziosi - L’operazione della Finanza che ha messo i sigilli all’attività non in regola con le normative vigenti. Come scrive msn.com
Scoperto compro oro abusivo, sequestrati 30 chili di preziosi da oltre 100 mila euro - L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Città di Castello, che ha scoperto un'attività di compro oro ... Lo riporta corrieredellumbria.it