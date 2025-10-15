compro oro abusivo sequestrati 30 chili di preziosi

CITTÀ DI CASTELLO - Un’attività di compro oro abusiva e 30 chili di preziosi sequestrati: è il risultato di un’operazione che i finanzieri della compagnia di Città di Castello hanno portato a termine nei giorni scorsi ponendo i sigilli a un’attività del settore risultato non in regola. Tanti oggetti, per un peso di circa 30 chili, tra prodotti di argenteria, gioielli e monili in oro, (valore complessivo superiore ai 100 mila euro) sono stati posti sotto sequestro insieme a due immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività, situati uno a Città di Castello e l’altro a Umbertide. I clienti dei due negozi abusivi provenivano principalmente dai comuni dell’Altotevere umbro e toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

