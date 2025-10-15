Compro Oro abusivo Sequestrati 30 chili di preziosi
CITTÀ DI CASTELLO - Un’attività di compro oro abusiva e 30 chili di preziosi sequestrati: è il risultato di un’operazione che i finanzieri della compagnia di Città di Castello hanno portato a termine nei giorni scorsi ponendo i sigilli a un’attività del settore risultato non in regola. Tanti oggetti, per un peso di circa 30 chili, tra prodotti di argenteria, gioielli e monili in oro, (valore complessivo superiore ai 100 mila euro) sono stati posti sotto sequestro insieme a due immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività, situati uno a Città di Castello e l’altro a Umbertide. I clienti dei due negozi abusivi provenivano principalmente dai comuni dell’Altotevere umbro e toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Compro Oro abusivo: sequestrati gioielli e argenteria per oltre 100mila euro (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Scoperto ‘Compro oro’ abusivo, sequestrate due sedi e oltre 30 kg di preziosi per 100.000 euro http://ow.ly/xH10106ogH8 [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
“Compro Oro“ abusivo. Sequestrati 30 chili di preziosi - L’operazione della Finanza che ha messo i sigilli all’attività non in regola con le normative vigenti. Segnala lanazione.it
Smascherato compro oro abusivo. Clienti anche dalla Valtiberina - Molti si rivolgevano ignari a un’attività che non aveva alcuna autorizzazione per operare legalm ... Riporta lanazione.it
Scoperto compro oro abusivo, sequestrati 30 chili di preziosi da oltre 100 mila euro - L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Città di Castello, che ha scoperto un'attività di compro oro ... Scrive corrieredellumbria.it