comprare casa a roma i prezzi aumentano in tre quartieri centro storico in calo

Il mercato immobiliar e di Roma mostra un quadro complesso, con zone in forte crescita e altre in contrazione. A livello nazionale i prezzi medi delle abitazioni usate hanno registrato una flessione dell'1,9%, per quanto riguarda invece la Capitale c'è una situazione apparentemente più sfaccettata. Il valore medio di una casa usata in Italia è di 1.815 euro al metro quadrato. Secondo Idealista nel terzo trimestre 2025 le aree centrali e semicentrali dell'Urbe continuano a mantenere quotazioni elevate, mentre le zone periferiche o meno servite mostrano segnali di debolezza. La mappa dei prezzi restituisce un'immagine di Roma divisa tra quartieri in espansione e aree che faticano a tenere il passo.

