Componentistica auto nel 2024 ricavi in calo del 6% rispetto al 2023 a 55,5 mld € si ferma la crescita dopo 3 anni
Le aziende della componentistica auto sono in difficoltà. L’ingresso delle case automobilistiche cinesi in Europa è considerato di alta rilevanza per il mercato dal 52% delle aziende, contro il 39% dello scorso anno Le imprese della componentistica automobilistica hanno presentato uno studio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Aerei, automotive, componentistica: per l’industria tedesca è l’ora dei tagli https://24plus.ilsole24ore.com/art/aerei-automotive-componentistica-l-industria-tedesca-e-l-ora-tagli-AHTLPeuC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter - X Vai su X
Il colosso tedesco della componentistica automotive riduce drasticamente il personale nella divisione propulsioni elettrificate. Tra sacrifici salariali e prepensionamenti, l'accordo con i sindacati evita i licenziamenti forzati ma conferma la crisi del settore elettrico - facebook.com Vai su Facebook
Auto, frena tutta la filiera. Fatturato in calo del 5,6% - Anzi, Roberto Vavassori, il presidente di Anfia, in occasione della presentazione dei dati dell’Osservatorio sulla componentistica automotive critica ape ... Secondo lospiffero.com
Un 2024 difficile per la componentistica italiana - Secondo l'ultimo Osservatorio della Camera di commercio di Torino e dell'Anfia, il fatturato delle 2. Lo riporta quattroruote.it
Auto, Stellantis frena (-14% ricavi), utili a picco per Volkswagen (-41%) - Tempo di trimestrali per Volkswagen e Stellantis, rispettivamente primo e secondo gruppo europeo dell’auto. Da ilgiornale.it