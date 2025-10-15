Completati i lavori sul torrente Ventena | passo avanti per la protezione del centro storico
Sono terminati i lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente Ventena, a valle del centro storico di San Giovanni in Marignano. L’importante intervento è stato previsto dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e realizzato dalla Protezione civile per un ammontare di 330. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
