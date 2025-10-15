Compleanno Trezeguet | dedica speciale della Juventus per la sua leggenda ecco il messaggio d’auguri per i suoi 48 anni – FOTO

Compleanno Trezeguet: la Juventus ha voluto dedicare un messaggio speciale di auguri alla sua leggenda per i 48 anni – FOTO. Un Re che non si dimentica, un bomber che ha scritto la storia. La Juventus e tutto il suo popolo celebrano oggi il compleanno di una delle sue leggende più amate: David Trezeguet. Con un messaggio sui propri canali social, il club bianconero ha voluto rendere omaggio a un campione che ha lasciato un’impronta indelebile. QUI: Trezeguet si racconta: «Alla Juve contava solo vincere, ecco come lo capii. Questo il mio rimpianto più grande. Sul rapporto con Lippi, Del Piero e la Serie B. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

