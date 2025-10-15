Complanare di Jaddico buia | Comune pronto a intervenire ma bisogna trovare i fondi
BRINDISI – Maggioranza e opposizione la pensano allo stesso modo. Quella strada va illuminata. Il problema, come sempre, sarà quello di trovare le risorse economiche. La questione riguardante la strada complanare che conduce al santuario della Madonna di Jaddico, sulla strada statale 379 che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
