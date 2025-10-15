Milano, 15 ott. (Adnkronos) - In un mondo sempre più digitale anche i carabinieri si evolvono. "L'Arma ha anche un ruolo di contrasto all'uso illecito delle criptovalute - dice all'Adnkronos il comandante Gianluca Vitagliano del comando antifalsificazione monetaria -. Tuteliamo il cittadino e il sistema: quello delle criptovalute è un mondo in espansione. Se non c'è un'azione di contrasto e prevenzione, c'è il rischio che diventino terreno fertile per la criminalità". Il denaro "si segue sui wallet, sulle transazioni", il passaggio successivo "è la de-anonimizzazione: seguiamo i codici dei wallet, e da lì la sfida è risalire a un nominativo e portare alla luce il motivo della transazione - spiega il comandante -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - ComoLake, Vitagliano (Carabinieri): "Arma ha ruolo di contrasto in uso illecito criptovalute"