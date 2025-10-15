ComoLake | Locatelli | Grazie a ia disabili possono avere opportunità di formazione e lavoro

(Adnkronos) – "Grazie all'intelligenza artificiale sempre più persone con disabilità e difficoltà possono avere le stesse opportunità di formazione e lavoro, di vita sociale piena e partecipata". Lo ha affermato oggi il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo al Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio. "Oggi le persone con disabilità oggi hanno molte possibilità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

