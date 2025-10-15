Comolake Curioni Ibm | Quantum e intelligenza artificiale cambieranno la scienza e il business

Cernobbio, 14 ott. (Adnkronos) - “Stiamo attraversando due delle trasformazioni più grandi dell'ultimo mezzo secolo: l'intelligenza artificiale e il quantum computing”, ha dichiarato Alessandro Curioni, vice president di Ibm Europa e Africa e direttore del laboratorio di ricerca Ibm di Zurigo, durante la diretta speciale dell'Adnkronos dalla conferenza internazionale Comolake 2025. “Il quantum computing ci permette di rappresentare l'informazione in modo completamente diverso, rendendo possibili simulazioni e ottimizzazioni finora impensabili: dallo sviluppo di nuovi farmaci alla creazione di materiali innovativi”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comolake, Curioni (Ibm): "Quantum e intelligenza artificiale cambieranno la scienza e il business"

Leggi anche questi approfondimenti

#Attualità #adnkronos #ultimora Al via domani ComoLake: Premi Nobel, imprese e istituzioni al lavoro per il futuro del digitale in Italia: #ILMONITO (Adnkronos) – Prende il via domani a Villa Erba di Cernobbio la nuova edizione del Digital innovation forum-Co - facebook.com Vai su Facebook

Comolake, Curioni (Ibm): "Quantum e intelligenza artificiale cambieranno la scienza e il business" - Curioni ha sottolineato che “gran parte della ricerca teorica è nata in Europa, ma la sua industrializzazione è oggi guidata da Stati Uniti e Cina. Secondo adnkronos.com

Al via domani ComoLake: Premi Nobel, imprese e istituzioni al lavoro per il futuro del digitale in Italia - ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione, che riunisce per quattro ... Lo riporta msn.com

Ibm Research: quantum e AI insieme, cambio di passo - Entrare nel cuore della ricerca e poter esplorare ‘dietro le quinte’ e con il confronto diretto con i ricercatori di Ibm lo sviluppo di AI e quantum computing: è l’occasione offerta dalla visita a ... Scrive inno3.it