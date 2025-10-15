ComoLake al via la terza edizione

Ildifforme.it | 15 ott 2025

Sono partiti i lavori del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione che riunisce a Villa Erba di Cernobbio Premi Nobel, scienziati, leader industriali e rappresentanti delle istituzioni europee per discutere il futuro del digitale, dell’intelligenza artificiale e del quantum computing. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

