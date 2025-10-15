ComoLake al via la terza edizione
Sono partiti i lavori del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il summit internazionale organizzato da Micromegas Comunicazione che riunisce a Villa Erba di Cernobbio Premi Nobel, scienziati, leader industriali e rappresentanti delle istituzioni europee per discutere il futuro del digitale, dell’intelligenza artificiale e del quantum computing. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Moov tra le startup innovative della terza edizione di ComoLake - (FERPRESS) – Como, 14 OTT – Moov parteciperà a “ComoLake: Digital Innovation Forum”, l’evento che da oggi, 14 ottobre, al 17 ottobre riunisce a Villa Erba di Cernobbio istituzioni, operatori e mondo d ... Segnala ferpress.it
Al via domani ComoLake: Premi Nobel, imprese e istituzioni al lavoro per il futuro del digitale in Italia - Prende il via domani a Villa Erba di Cernobbio la nuova edizione del Digital innovation forum- Da msn.com
