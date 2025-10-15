ComoLake 2025 | Fiorentini Almaviva ‘crediamo negli investimenti su Smart Road’
“Siamo una presenza importante nel settore della mobilità urbana con soluzioni per renderla più sostenibile. Nel trasporto stradale abbiamo deciso di investire, anche, perché l’area è ancora ‘immatura’ in termini di digitalizzazione, sicurezza e automatizzazione ”. E’ quanto affermato da Smeraldo Fiorentini, Deputy CEO Divisione Transportation & Logistics di Almaviva,a margine del Digital Innovation Forum . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
