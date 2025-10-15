“Siamo convinti ci sia bisogno di un modello cooperativo tra le infrastrutture TLC tradizionali e quelle broadcast. E’ necessaria una convergenza dal punto di vista tecnologico ed è importante investire nelle infrastrutture”. Lo spiega Guido Barbieri, CEO di EI Towers, al Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, in svolgimento dal 14 al 17 ottobre presso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ComoLake 2025: Barbieri (EI Towers), ‘fondamentale investire nelle infrastrutture’