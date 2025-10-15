Como Juve l’intervista a Galia | Infortunio Bremer tegola per Tudor Fiducia in Rugani Yildiz come Del Piero? Ecco cosa penso

Como Juve, l’intervista al doppio ex della partita Roberto Galia: «Infortunio Bremer tegola per Tudor. Yildiz come Del Piero? La penso così» Cresciuto nel Como, con il quale ha esordito in Serie A, Roberto Galia ha vissuto anni importanti alla Juventus, lasciando un segno soprattutto con il gol a San Siro che ha permesso ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

