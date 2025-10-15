Como Fabregas proverà a recuperare quel giocatore | le sue condizioni

Il Como ha bisogno di cambiare passo in campionato e spera di recuperare al più presto anche Sergi Roberto. Ecco come sta Sergi Roberto, centrocampista spagnolo del Como, continua a lottare contro un problema muscolare che ne sta condizionando il rendimento e la presenza in campo. L’ex Barcellona ha subito una lesione al retto femorale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como, Fabregas proverà a recuperare quel giocatore: le sue condizioni

Argomenti simili trattati di recente

? Tegola per il Como di Cesc Fabregas: l'esterno olandese Jayden Addai si è infortunato con la sua Under 21 Di conseguenza salterà il match del 1 Novembre tra Napoli e Como Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIK - facebook.com Vai su Facebook

#JesusRodriguez: “#Fabregas gran tecnico, al #Como mi stanno aiutando a crescere” - X Vai su X

Ramon, altro tesoro del Como. Fabregas stravede: "È devastante" - E se il buongiorno si vede dal mattino, sembra proprio che il Como abbia messo a segno un altro ottimo affare. Si legge su tuttosport.com

Alluvione a Como, Fabregas annuncia: “Doneremo l’incasso della sfida contro il Sassuolo alla comunità” - Le parole di Cesc Fabregas sull’alluvione che ha colpito il Lago di Como: la società donerà il ricavato della sfida contro il Sassuolo per sostenere la comunità. Secondo gianlucadimarzio.com

Como, Fabregas: “Siamo giovani, ma questa diventerà una squadra forte” - Fabregas ha iniziato parlando dell’espulsione di Ramon all’89’: “È un episodio da rivedere, alcuni mi dicono che non è rosso e altri che lo è, non lo so. Riporta gianlucadimarzio.com