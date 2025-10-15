Como al via una raccolta firme contro la riorganizzazione delle scuole voluta da Rapinese
La Lega di Como scende in piazza contro la riorganizzazione scolastica voluta dall’amministrazione Rapinese. Sabato mattina, dalle 10 alle 12, il partito sarà presente con un gazebo in via Boldoni per avviare una raccolta firme contro quella che definisce “una decisione calata dall’alto e priva. 🔗 Leggi su Quicomo.it
