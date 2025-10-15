Commedia musica e classici | la stagione del Nuovo Teatro Verdi si apre ai nuovi abbonati

BRINDISI - Dopo la fase dedicata ai rinnovi, la campagna del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi entra nel vivo: da mercoledì 15 ottobre la stagione si apre ai nuovi abbonati. Dodici spettacoli da novembre a maggio, un unico percorso narrativo che attraversa commedia, musica, classici e nuove voci. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Musica & amicizia. . Dedicato tributo alla Berté Divina Commedia Torino - facebook.com Vai su Facebook

Commedia, musica e classici: la stagione del Nuovo Teatro Verdi si apre ai nuovi abbonati - Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi costruisce un racconto collettivo che vive nello stesso luogo, con le stesse persone, per mesi. Riporta brindisireport.it

Al Boglione di Bra la “Bella Stagione”: 11 titoli con grandi attori e autori in cartellone da novembre ad aprile - Lopez, si termina con “Il Mistero Buffo” del compianto premio Nobel Fo. targatocn.it scrive

Commedia, musica e racconto. La nuova stagione dell’"Alfieri" - Al Gran Gala del Teatro Alfieri a Castelnuovo, con l’attore Renato Raimo, che sarà anche il protagonista del primo spettacolo in cartellone, le cantanti garfagnine doc Maria Elena Grandini e Lorenza ... Segnala lanazione.it