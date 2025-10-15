Comincia a Riad il ' Six Kings Slam' il torneo di tennis più ricco del mondo con il montepremi record di 13,5 milioni di dollari

Partecipano i migliori giocatori, come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic Tonano i big della racchetta in campo. A Riad è tutto pronto per la seconda edizione del torneo-esibizione denominato 'Six Kings Slam' che mette in palio il montepremi più alto dell'anno: 13,5 milioni di dol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Comincia a Riad il 'Six Kings Slam', il torneo di tennis più ricco del mondo con il montepremi record di 13,5 milioni di dollari

Argomenti simili trattati di recente

Vuoi vedere che LeBron e i Lakers si separano? Lui non è convinto della competitività, loro della sua forma (Hoops Habit) La stagione comincia il 21 ottobre, lui starà fuori tre settimane, vale a dire dieci partite e valuterà il da farsi (ma anche i Lakers con un qu - facebook.com Vai su Facebook

Six Kings Slam, cosa c'entra Tsitsipas con Alcaraz e Sinner? Il greco è un caso: perché è stato invitato a Riad - La presenza di Tsitsipas al Six Kings Slam stride con quella di Alcaraz e Sinner e degli altri tennisti che compongono la top 5 del ranking: è polemica. sport.virgilio.it scrive

Sinner a Riad per il Six Kings Slam, sauditi pazzi per Jannik: ma il video con lo sceicco imbarazza - Six Kings Slam, Jannik Sinner arriva a Riad ed è subito bagno di folla: anche un mazzo di fiori per lui, ma che imbarazzo le immagini dello sceicco a contorno. Lo riporta sport.virgilio.it

Sinner sbarca a Riad per il Six Kings Slam: "Felice di essere di nuovo qui" - Il numero 2 al mondo pronto per la seconda edizione del torneo saudita dove difende il titolo vinto l'anno scorso ... Scrive tuttosport.com