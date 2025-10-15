Comelit punta sull’intelligenza collettiva per affrontare le sfide globali

Si è svolto a Bergamo, nei giorni scorsi, il primo Comelit International Sales & Marketing Meeting, una convention che ha riunito i country manager e i direttori commerciali di tutte le filiali estere e delle società del Gruppo, insieme ai team Vendite, Export e Marketing della Capogruppo. Un’iniziativa fortemente voluta dal Deputy General Manager e membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Comelit, Francesco Franchini, con l’obiettivo di confrontarsi sulle sfide presenti e future dei mercati in cui opera Comelit Group, creando un’occasione per valorizzare l’intelligenza collettiva e rafforzare lo spirito di squadra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

