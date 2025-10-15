Come valorizzare il patrimonio culturale e il turismo di comunità la conferenza di lancio di Heritas
Il progetto HERITAS sbarca a Palermo, Tunisi, Balestrate e Nabeul con un obiettivo chiaro: incoraggiare la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di valorizzazione territoriale. Ciò avviene attraverso la creazione di percorsi comunitari e lo sviluppo di strategie co-costruite per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Come valorizzare il patrimonio culturale e il turismo di comunità: conferenza di lancio Heritas - Il progetto HERITAS sbarca a Palermo, Tunisi, Balestrate e Nabeul con un obiettivo chiaro: incoraggiare la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di valorizzazione territoriale. mondopalermo.it scrive
CoopCulture: innovazione e turismo sostenibile per valorizzare il patrimonio culturale - Con il programma CHANGES, finanziato dal PNRR, una opportunità unica per ridefinire le politiche culturali del nostro Paese. Da adnkronos.com