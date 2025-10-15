Come stimolare la mente del gatto | i giochi più divertenti da fare insieme

I gatti nonostante comunemente vengano considerati degli animali pigri e sornioni, in realtà hanno un animo da cacciatori che hanno bisogno di sfogare nel corso della giornata. Per farlo nel modo corretto, ci sono moltissimi giochi mentali da fare insieme a lui e che hanno una serie di vantaggi.I. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it