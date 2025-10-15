Come Ritrovare un Telefono Perso anche se Spento
Perdere il telefono è un’esperienza che fa salire il cuore in gola: contatti, foto, app, tutto sembra svanire in un attimo. A me è successo due volte ed una di queste l'ho dimenticato sul tetto della macchina finensdo poi al bordo dell'autostrada. Comunque sia, mentre quando è acceso si può sempre ritrovare, il vero problema è se si scarica ed è spento. Nonostante la difficoltà, anche se il telefono è spento, non tutto è perduto: esistono soluzioni che sfruttano gli ultimi segnali registrati o tecnologie come il Bluetooth. Oltre alla fortuna, il fattore più importante nel cercare di ritrovare uno smartphone se è ormai scarico oppure è spento, è il tempo: appena ci si accorge di non sapere dove sta il cellulare, bisogna agire immediatamente per ritrovarlo, sia facendo uno sforzo di memoria, sia, come vedremo qui, usando strumenti tecnologici che possono aiutare sicuramente. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Aiutateci a ritrovare Enzo”: Appello per l’uomo che ieri si è allontanato in circostanze allarmanti da #Casavatore (#Napoli) con la sua bicicletta nera da passeggio. Il telefono risulta spento, qualcuno lo ha incontrato o ha trovato la bici? [PAGINA]? https://www. - facebook.com Vai su Facebook
“Aiutateci a ritrovare Enzo”: Appello per l’uomo che ieri si è allontanato in circostanze allarmanti da #Casavatore (#Napoli) con una bicicletta nera da passeggio. Il telefono è spento, qualcuno lo ha incontrato o ha trovato la bici? #chilhavisto [FOTO]? https://ch - X Vai su X