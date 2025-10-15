Come procede la Resurrezione di Mel Gibson

Con La passione di Cristo: Resurrezione, Mel Gibson, il regista di The Passion (in streaming su Netflix e Now TV), dopo più di vent’anni (era il 2004), torna a brandire la croce del cinema assoluto, e lo fa con un progetto che definire ambizioso è riduttivo. Sequel in due parti, è già in lavorazione a Cinecittà (il primo ciak è stato battuto la settimana scorsa) e dovrebbe uscire con la prima il 26 marzo 2027, di Venerdì Santo, per poi vedere la seconda il 6 maggio 2027, giorno dell’Ascensione. Che Gibson fosse in Italia da mesi era già cosa nota: è stato alla ricerca di scenari biblici tra Matera, Puglia e Basilicata, mentre a Roma si provinavano gli attori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come procede la Resurrezione di Mel Gibson

