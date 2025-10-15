Come nel 2006 | JUVENTUS IN SERIE B | Alla Continassa c’è il panico Elkann ha confessato
Come nel 2006: JUVENTUS IN SERIE B Alla Continassa c’è il panico, Elkann ha confessato"> Calciopoli è stato uno dei momenti più difficili per il calcio italiano e per la Juventus. Occhio ai nuovi sviluppi. Calciopoli rappresenta uno dei capitoli più controversi e discussi della storia del calcio italiano. Lo scandalo emerse nel 2006, quando indagini della Procura di Napoli rivelarono una serie di presunti illeciti relativi alla gestione delle designazioni arbitrali in Serie A. Diverse società di vertice, dirigenti e arbitri furono coinvolti in intercettazioni telefoniche che lasciarono intendere un sistema volto a favorire alcune squadre a discapito di altre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
