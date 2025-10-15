Come la ‘ndrangheta avrebbe riciclato capitali illeciti a partire dai parcheggi di Bologna

Bolognatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il 31 marzo del 2021 quando prendono il via una serie di accertamenti delle forze di polizia, a seguito di una denuncia della società Aeroporto di Bologna riguardo ad alcune società che gestivano i parcheggi adiacenti allo scalo aereo del capoluogo emiliano. Quello che è emerso dalle successive. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

