Come guardare la diretta streaming di Vogue World 2025 | Hollywood

Vogue World si è svolto in luoghi davvero straordinari dal 2022 (chi potrebbe dimenticare Cara Delevingne come conduttrice dell’edizione dello scorso anno a Parigi, Annie Lennox e le Supers apparse a Londra o Serena Williams in Balenciaga a New York?) — ma l’evento di quest’anno a Hollywood si preannuncia più grande (e più stellare!) che mai. Ecco la tua guida per seguire Vogue World: Hollywood. Quando si terrà Vogue World: Hollywood?. La celebrazione di Vogue World di quest’anno è prevista per lunedì 27 ottobre 2025 alle tre del mattino. Come posso guardare la diretta streaming di Vogue World: Hollywood?. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

