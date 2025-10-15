Come è nato il connubio creativo tra l' artista multimediale Refik Anadol e la maison Bulgari
L ’opera è Infinito: AI Data Sculpture, ed è l’ultima creazione dell’artista Refik Anadol, ispirata alla bellezza trasformativa e allo spirito dell’icona Serpenti di Bvlgari. E il documentario ICON(S) ne esplora il percorso creativo. Leggi anche › “Serpenti Metamorfosi”: è a Milano la scultura di Refik Anadol per Bulgari Presentata in anteprima mondiale alla mostra Bvlgari Serpenti Infinito di Shanghai lo scorso gennaio, Infinito: AI Data Sculpture reinterpreta il segno Serpenti attraverso il potere trasformativo dell’intelligenza artificiale, guidata dall’immaginazione umana. Come nasce un’ICONA. 🔗 Leggi su Iodonna.it
