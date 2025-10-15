Com'è cambiata Vanessa Bellini | le foto della nuova fidanzata di Matteo Berrettini quando era ad Amici
Si chiama Vanessa Bellini ed è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini. Dove l'abbiamo già vista? Ad Amici di Maria De Filippi, a cui ha partecipato nel 2022: ecco com'era il suo aspetto ai tempi del talent. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Ma quanto era bella Vanessa Incontrada nella prima serata del Tim Music Awards! In splendida forma e di una luminosità sconvolgente! Stupenda! - facebook.com Vai su Facebook