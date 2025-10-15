Come avere capelli perfetti come Amal Clooney anche a casa
I capelli sono uno dei punti di forza dello stile di Amal Clooney, che della sua chioma lunga, lucente e morbida ha fatto un manifesto anche attraverso la messa in piega. E il suo hair stylist, Dimitris Giannetos, ha voluto condividere con i “comuni mortali” il processo per realizzarla anche a casa, passo dopo passo. Capelli lucenti e piega morbida come Amal Clooney: il tutorial del suo hair stylist. Giannetos ha ribattezzato la piega di Amal Clooney “ bubble blowout ”, e ha spiegato come replicarla dopo la decisione dell’avvocata per i diritti civili di accorciarle la chioma di qual che centimetro: «Bubble blowout e nuovo taglio per Amal Clooney!», ha scritto Giannetos a corredo di una serie di foto su Instagram che ritraevano Clooney sul palco. 🔗 Leggi su Amica.it
