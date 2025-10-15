Come aiutare le tartarughe di terra per il letargo | dove metterle e come prepararle

Con l’arrivo del freddo, anche le tartarughe di terra vanno in letargo. Quelle che vivono in giardino o in casa hanno però bisogno di una mano per affrontarlo in sicurezza. Ecco come prepararle, dove sistemarle e cosa controllare per evitare rischi e superare l'inverno senza rischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quanto dura il letargo delle tartarughe: come funziona e perché ne hanno bisogno - Il letargo delle tartarughe si chiama brumazione e di solito comincia tra ottobre e novembre e finisce fino a marzo o aprile ... Si legge su fanpage.it

Brumazione: cos’è e come funziona il “letargo” dei rettili - La brumazione è il “letargo” dei rettili, ovvero un periodo di attività ridotta in cui rallentano il metabolismo per sopravvivere al freddo ... Segnala fanpage.it