Columbia Sportswear rilancia l’iconico stivale anni ’90
Columbia Sportswear rilancia il leggendario Bugaboot™ 1, la sua prima calzatura iconica, in una special edition ad edizione limitata. Fedeli al design originale del 1993, questi stivali tornano con i dettagli grafici che li hanno resi un cult, arricchiti dalle tecnologie più avanzate di Columbia. Solo 1.993 paia numerate saranno disponibili a partire dal 15 ottobre. Il Bugaboot originale nacque da una collaborazione storica tra la fondatrice di Columbia Gert Boyle, l’attuale CEO Tim Boyle, e il pioniere del footwear Peter Moore, le cui precedenti esperienze in Nike e Adidas contribuirono a definire la moderna cultura delle sneaker. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
