Colpo nel centro commerciale Rubata una cassaforte
Hanno strappato la cassaforte dal muro e poi se ne sono andati con un furgone, avendo cura di seminare lungo la loro strada cartelli stradali per impedire ai carabinieri di raggiungerli. È successo alle tre di notte di lunedì. Alcuni banditi hanno dato l’assalto al centro commerciale Bennet, che sorge ai lati della Paullese. I malviventi hanno forzato una porta sul retro e poi sono penetrati nel centro, senza che alcun allarme si mettesse in funzione. Hanno raggiunto il negozio Pepco e si sono diretti verso la cassaforte. Contemporaneamente una guardia giurata nel suo giro di sorveglianza, ha notato la porta forzata e ha chiamato i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
