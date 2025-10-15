Colpo di Stato in Madagascar | i militari del CAPSAT depongono il presidente Andry Rajoelina

Dopo settimane di proteste popolari e tensioni crescenti, il Madagascar è precipitato in una nuova crisi istituzionale. I militari del CAPSAT (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques) hanno deposto il presidente Andry Rajoelina, costringendolo alla fuga all’estero. Secondo fonti francesi, il leader si troverebbe ora a Dubai, dove sarebbe giunto con l’assistenza di Parigi. Rajoelina, salito al potere nel 2009 proprio grazie a un colpo di Stato del CAPSAT e rieletto nel 2019, aveva cercato negli anni di consolidare il controllo sulle forze armate nominando uomini di fiducia ai vertici militari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Colpo di Stato in Madagascar: i militari del CAPSAT depongono il presidente Andry Rajoelina

