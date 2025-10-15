Colpo di scena per Braccio di Ferro | l’uomo che l’ha ispirato non era un marinaio ma si arrangiava come barista in un saloon era irascibile e amava i bimbi

Forse non tutti lo sanno ma il celebre “Braccio di Ferro” (noto come “Popeye” che significa “Occhio in fuori” o “Occhio sporgente”, ndr), fumetto e cartoon e anche film amatissimo dai bambini e adulti, è ispirato a un uomo vissuto realmente. Il suo nome era Frank “Rocky” Fiegel. Resta però il mistero di cosa facesse nella vita. Secondo alcuni era un vero e proprio marinaio, mentre c’è anche chi afferma che viveva di espedienti e che si arrangiava con i vari lavori, non ultimo quello da barman in un saloon. Il papà di “Braccio di Ferro”, E.C. Segar per la saga delle storie del forzuto personaggio si era ispirato alla sua città Chester, in Illinois. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

