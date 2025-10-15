Colpo ai clan | l' antimafia scopre truffe riciclaggio e legami con la ' ndrangheta

Dall'alba di oggi, 15 ottobre, è scattato un vasto blitz interforze in diverse regioni italiane, nell'ambito dell'operazione denominata "Bononia Gate". Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Bologna, hanno portato all'esecuzione di otto ordinanze di custodia cautelare personali e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Nuovo colpo al clan Scalisi: 5 arresti per droga ad Adrano nell'ambito dell'operazione Primus 2, coordinata dalla DDA di Catania #Adrano #Catania #Antimafia #PoliziaDiStato #ClanScalis

Salento, colpo al clan Vacca con 18 arresti. Un anno fa il funerale del boss con carrozza e quattro cavalli neri

Blitz all'alba a Casalnuovo, colpo al clan Tammaro: cinque arresti - All'alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, affiancati dalla Compagnia di Nola, hanno dato il via ...

Colpo al clan Tammaro: fermati i narcos della provincia di Napoli - In carcere cinque persone, accusate di aver sfruttato la forza della famiglia camorristica per affermarsi nel traffico di droga a Casalnuovo e dintorni ...

Salerno, maxi retata all'alba: scattano 85 arresti. «Duro colpo al clan». Tutti i nomi - Una vera «holding criminale», con un «core business» che era lo spaccio di sostanze stupefacenti e diversi «rami d'azienda» come le estorsioni, i furti e il riciclaggio.