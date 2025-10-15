Colpisce il rivale con un paio di forbici | due in ospedale
Ci sarebbero problemi economici all'origine di una furibonda lite tra due coinquilini che dividono un appartamento di via Riccati a Brusegana di Psdova. Nel tardo pomeriggio odierno 15 ottobre due cittadini nigeriani hanno cominciato a discutere pare per il pagamento dell'affitto. La discussione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
