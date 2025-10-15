Colli Aminei docente trova coltello nel bagno della scuola

2anews.it | 15 ott 2025

Una professoressa ha ritrovato in un bagno di un istituto nella zona dei Colli Aminei, a Napoli, un coltello lungo 19,5 centimetri. Un coltello lungo 19,5 centimetri è stato ritrovato in un bagno dell’istituto comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini nella zona dei Colli Aminei, a Napoli. Ieri mattina i carabinieri della stazione Napoli Marianella sono . 🔗 Leggi su 2anews.it

colli aminei docente trovaA Napoli una docente trova un coltello nei bagni della scuola - L'arma, lunga circa 20 centimetri, era nascosta nella cassetta del wc ... Come scrive rainews.it

