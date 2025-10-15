L'European Society of Cardiology (ESC) e l'European Atherosclerosis Society (EAS) hanno confermato quanto questa proteina possa essere pericolosa e difficile da curare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colesterolo: ora c'è anche quello "supercattivo". Ecco i nuovi parametri e come si cura