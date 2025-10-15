Colesterolo | ora c' è anche quello supercattivo Ecco i nuovi parametri e come si cura
L'European Society of Cardiology (ESC) e l'European Atherosclerosis Society (EAS) hanno confermato quanto questa proteina possa essere pericolosa e difficile da curare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
