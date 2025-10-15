Coldiretti nelle piazze Il ’Villaggio’ della qualità

Arriva il mondo della filiera agricola in piazza dove tante aziende arriveranno per riportare le persone ad apprezzare al meglio le produzioni locali, sinonimo ed espressione del territorio. A portare questo mondo è Coldiretti grazie al ’ Villaggio di Coldiretti ’ che colorerà di giallo il centro storico di Grosseto. La campagna arriva dentro le Mura da venerdì (dalle 15) a domenica con il più grande evento dedicato al cibo contadino, allo street food, alle filiere agricole e all’educazione alimentare organizzato e promosso da Coldiretti Grosseto e Campagna Amica. Tre giorni (venerdì dalle 15 alle 22, sabato dalle 9 alle 22 e domenica dalle 9 alle 20) in cui piazza Dante Alighieri e piazza Duomo con i suoi monumenti, i palazzi e la sua vitalità, diventeranno il luogo del cibo di prossimità, etico e sostenibile, della stagionalità dell’orto e del mare, delle eccellenze agroalimentari regionali portate in tavola direttamente dai produttori agricoli e della biodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

