Coldiretti chiede al Consorzio di Bonifica Centro di posticipare la chiusura della stagione irrigua
Posticipare la chiusura della stagione irrigua: lo chiede Coldiretti al Consorzio di Bonifica Centro in vista della conclusione della stagione irrigua prevista per il 15 ottobre.Secondo l'organizzazione agricola, la proroga (che, da regolamento irriguo, si può fare su richiesta delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
AGRICOLTURA: COLDIRETTI ABRUZZO CHIEDE POSTICIPO CHIUSURA STAGIONE IRRIGUA - L’AQUILA – Coldiretti chiede al Consorzio di Bonifica Centro, in vista della conclusione della stagione irrigua prevista oggi 15 ottobre, di continuare ad erogare acqua a causa delle condizioni climat ... Come scrive abruzzoweb.it
